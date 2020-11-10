رئيس الحكومة يتابع إشكاليات التنمية في ولاية القيروان

تطرق اللقاء الذي جمع مساء اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب عن جهة القيروان، السيد الفرجاني، إلى إشكاليات التنمية في هذه الولاية.

وتم التأكيد بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على ضرورة التنسيق مع السلط المركزية لتخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع برامج التنمية في ولاية القيروان.

وأكد رئيس الحكومة أن القيروان تأتي على رأس الولايات ذات الأولوية، موضحا أنه لم يتجاهل أية ولاية خلال كلمته مساء أمس الاثنين حول المجالس الوزارية الجهوية المنتظرة، وأنه ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر، مشددا على أن “الحكومة تتعامل مع كل الجهات على قدم المساواة، وحسب الأولويات التنموية لكل جهة”.

كما تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والتعاون مع مجلس نواب الشعب في عديد المجالات، خاصة منها ما يتعلق بالقوانين ذات الأولوية، مثل ميزانية الدولة لسنة 2021 والميزانية التكميلية لسنة 2020 وكيفية تمويلها والرفع من حصة التنمية والاستثمار، لا سيما في الجهات الأقل نموا.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أعلن في لقاء إعلامي مساء الاثنين خصص للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور والوضع الصحي بالبلاد، أن الحكومة قررت عقد مجلس وزاري لفائدة ولاية قفصة يوم 24 نوفمبر الجاري، على أن يعمل فريق عمل تم إحداثه لمتابعة مشاكل التنمية بالمناطق “التي لم يمر منها قطار التنمية”، على غرار قبلي، التي سيتم تفعيل الاجراءات الخاصة بها قريبا، كما سيتم الدخول في حوار مع المنظمات والسلطات الجهوية بكل من جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين لإيجاد “حلول تنموية تشاريكية” .