المنستير: توزيع ورشات خياطة لفائدة 14 امرأة بقيمة 52 ألف دينار ضمن برنامج دعم الأسر ذات الوضعيات الخصوصية

وزعت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالمنستير، اليوم الثلاثاء بنادي الأطفال بالرباط بالمنستير، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية، تجهيزات لورشات خياطة لفائدة 14 إمراة بقيمة جملية قدرها 52 ألف دينار، وفق ما أفادت به “وات”، المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن،منية الدغموري بوزوينة.

وتمثلت التجهيزات في كلّ ورشة في 3 آلات خياطة ومكواة ومقص، حسب المندوبة الجهوية، التي أشارت إلى أنّ الاعتماد الجملي لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية بولاية المنستير يبلغ سنويا 100 ألف دينار، وسيقع توزيع بقية المبلغ بالنسبة إلى سنة 2020 لاحقا على 14 منتفعة أخرى في مجالات الخياطة وتربية الماشية ومواد التنظيف.

ويرتفع بذلك عدد الأسر التي استفادت من برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية بولاية المنستير منذ سنة 2018 وإلى حدّ اليوم، إلى 91 أسرة، حيث أسندت الاعتمادات إلى 65 امرأة و26 رجلا.

وأفاد والي المنستير، أكرم السبري، في تصريح ل”وات”، على هامش توزيعه لعقود الاسناد لورشات الخياطة على المنتفعات بها، بأنّه وقع التنسيق مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار لسن ومع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية لإيجاد عقود ارتباط مع بعض المؤسسات الصناعية القريبة من محيط المنتفعات بورشات الخياطة لتشجعهن.

وتحرص ولاية المنستير سنويا على حسن تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية بولاية المنستير بما يتلاءم والمحيط الاقتصادي للولاية التي هي صناعية بامتياز، مع التركيز على قطاع النسيج الذي أثبت نجاحه في السنوات السابقة في تعزيز التمكين الاقتصادي عبر التكوين وتوفير الإمكانيات لورشات للخياطة والنسيج، باعتبار أنّ المؤسسات الصناعية تعوّل على مثل هذه المشاريع كمشاريع اسناد للمشاريع الكبرى، حسب أكرم السبري.

وذكر الوالي أنّ الجهة سجلت قصص نجاح في هذا المجال لنساء انطلقن من مشاريع صغرى أصبحت اليوم متوسطة وحتى في طريقها إلى أن تصبح مشاريع كبرى. وعرفت الجهة كذلك في السنة الفارطة نجاح عدّة مشاريع لنساء في الصناعات شبه الطبية والزيوت ومواد التجميل.