2047 إصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التربوية إلى حدود 9 نوفمبر 2020

بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي، 2047 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي وإلى غاية يوم 9 نوفمبر الحالي، حسب آخر تحيين لحالات الإصابة بكوفيد 19 بالمؤسسات التربوية، نشرته مساء اليوم الثلاثاء، وزارة التربية على صفحتها الرسمية.

وتقدر نسبة الإصابات بالوسط المدرسي ب0.082 بالمائة، وتتوزع بين 938 إصابة في صفوف التلاميذ و954 حالة بين المدرسين و188 إصابة بين إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، بالإضافة إلى تسجيل 52 حالة بين العملة.

وسجلت الإصابات ب 996 مؤسسة تربوية، أي بنسبة 16.29 بالمائة من إجمالي المؤسسات.