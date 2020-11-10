وزارة الصحة تسجل يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري 1424 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا و15 وفاة اضافية

اعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 1424 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا، يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، من جملة 3713 تحليلا مخبريا.

وأفادت الوزارة في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، انها رصدت 15 حالة وفاة جديدة يوم 9 نوفمبر، بالاضافة الى التبليغ في نفس اليوم عن 71 حالة وفاة أخرى مسجلة في الفترة الممتدة من 1 الى 8 نوفمبر، ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس الى 2006 وفاة.

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1524 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص 286 مريضا، اضافة الى 138 مصابا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.