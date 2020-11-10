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رئاسة الحكومة توضح ان التمشي الذي اعتمده المشيشي لحل أزمة الكامور سيعمم على كافة ولايات الجمهورية دون إستثناء

2020/11/10 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد خلال اللقاء الإعلامي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 أن التمشي الذي تم إعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية دون إستثناء، قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.

وأكدت رئاسة الحكومة أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين، مشيرة الى أنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر، وفق ذات البلاغ.

يشار الى ان ممثلين عن عدة منظمات جهوية ومكونات من المجتمع المدني بعدد من الولايات أعربوا اليوم الثلاثاء عن استيائهم من عدم ذكر رئيس الحكومة لولاياتهم، في كلمته التي توجه بها الى الشعب التونسي مساء أمس الاثنين، مطالبين بتخصيص مجالس وزارية للنظر في الأوضاع التنموية لجهاتهم وايجاد حلول للاشكاليات التي يواجهونها واقرار حزمة من الاجراءات بما يتلاءم وانتظارات أهاليهم.

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