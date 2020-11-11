منوبة: تسجيل حالة وفاة و29 اصابة و14 حالة شفاء بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية منوبة اليوم الأربعاء، 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و14 حالة شفاء وحالة وفاة أمس الثلاثاء لمسنة توفيت بمستشفى الرابطة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية (وات)

وبيّنت قدور أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 617 حالة، فيما لايزال 665 شخصا حاملين الفيروس منهم 664 شخصا يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و حالة واحدة قيد الإيواء بالمستشفى.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية طبربة (192 حالة)، ومنوبة (178 حالة)، والجديدة (75 حالة)، ووادي الليل (67 حالة)، ودوار هيشر (55 حالة) والمرناقية (40 حالة)، وبرج العامري (33 حالة) والبطان (25 حالة)

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 1394 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 112 حالة وفاة، و617 حالة شفاء.