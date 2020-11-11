سوسة: إحصاء 3 وفيات و65 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

احصت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة امس الثلاثاء 3 حالات وفاة جديدة بعد الإصابة بفيروس “كورونا” لمتوفين اثنين اصيلي حمام سوسة ومتوفي اصيل سوسة الرياض، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى الى 169 متوفيا منذ اول ظهور للوباء والى 161 متوفيا منذ إعادة فتح الحدود، بحسب رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وأضافت العذاري في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء، ان الولاية سجلت 65 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد القيام ب240 تحليلا مخبريا منها 11 إصابة في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع مجموع الإصابات إلى 6398 مصابا منذ بداية الجائحة منهم 6309 أصيبوا بالوباء منذ إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي

وتماثل للشفاء، بحسب ذات المصدر، 3156 مريضا بعد تسجيل 12 حالة خروج إضافية من الحجر الصحي، فيما لا يزال 2992 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية

وتم إيواء 144 مصابا بفيروس “كورونا” في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة من بينهم 45 في حالة انعاش، وذلك الى جانب إيواء 20 مصابا ب”كوفيد 19″ من ولايات أخرى