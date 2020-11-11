نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية المنستير

بلغ مجموع إصابات فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، 4403 إصابات، منها 47 إصابة جديدة توزعت إلى 10 إصابات بالمنستير، و9 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالوردانين، و6 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بكل من طبلبة وصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بكل من بنبلة وجمال والساحلين، وإصابة واحدة بكل من البقالطة وقصيبة المديوني، إضافة إلى إصابة واحدة غير محددة.

كما عرفت الجهة، 32 حالة شفاء جديدة ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 3072 حالة، ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل مجموع الوفيات 101 وفاة.

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين 39 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مما يرفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 997 اصابة، وتتوزع الاصابات الجديدة الى 14 اصابة بجربة حومة السوق، و7 اصابات بجرجيس، و5 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، واصابة ببقردان واصابتين بميدون

كما سجلت 24 حالة شفاء منها 14 حالة بجزيرة جربة (9 حالات شفاء بحومة السوق و5 بميدون) و3 حالات شفاء بكل من معتمدية بن قردان ومدنين الجنوبية وحالة شفاء واحدة في معتمديات مدنين الشمالية وسيدي مخلوف وبني خداش وجرجيس، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة الى 654 حالة شفاء.

* ولاية نابل

سجّلت ولاية نابل خلال اليومين الاخيرين، 6 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفايات منذ بداية الجائحة إلى 106 حالات، بالاضافة الى تسجيل 118 إصابة محلية جديدة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات إلى 4613 اصابة

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 25 إصابة بمعتمديتي نابل والحمامات، و17 بمعتمدية دار شعبان الفهري، و11 بمعتمدبة بني خيار، و7 بمعتمديتي الهوارية وبني خلاد، و6 بمعتمدية بوعرقوب، و5 بمعتمدية قرمبالية، و4 بمعتمدية قليبية، و3 بمعتمدية قربة، فضلا عن إصابتين (02) بكل من معتمديات منزل تميم وتاكلسة ومنزل بوزلفة و سليمان.

* ولاية تطاوين

تم بولاية تطاوين تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعدد إصابة واحدة بكل من تطاوين الشمالية، وتطاوين الجنوبية، وغمراسن، والبئر الأحمر، ليبلغ اجمالي المصابين بالفيروس منذ إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، 404 اصابات

وارتفع، عدد الوفايات الى 29 حالة وفاة موزعة الى 11 حالة في تطاوين الشمالية، و9 حالات في غمراسن، و4 في تطاوين الجنوبية، و4 في بني مهيرة، وحالة وحيدة في ذهيبة.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وهو ما رفع الحالات الجملية الى 1394 حالة منذ ظهور الوباء، و14 حالة شفاء رفعت العدد الجملي الى 617 حالة شفاء، مقابل تسجيل حالة وفاة أمس الثلاثاء ليصبح عدد الوفيات 112 حالة وفاة، ولا يزال 665 شخصا حاملا للفيروس

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس على معتمدية طبربة (192 حالة)، ومنوبة (178 حالة)، والجديدة (75 حالة)، ووادي الليل (67 حالة)، ودوار هيشر (55 حالة) والمرناقية (40 حالة)، وبرج العامري (33 حالة) والبطان (25 حالة)

لاية باجة

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة ال65 بالمائة (01ر65 بالمائة)، حيث وصل عدد حالات الشفاء الى 1013 شخصا من جملة 1558 شخصا اصيبوا بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة.

وسجلت يوم امس الثلاثاء 17 اصابة جديدة بالفيروس، منها 16 حالة بمدينة باجة، المصنفة منطقة مؤبوءة، اضافة الى تسجيل اصابة (01) بمجاز الباب

* ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء “كورونا” حالة وفاة و126 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 106 أشخاص، وارتفع نتيجة لهذه الحصيلة الجديدة للوباء عدد الوفيات إلى 123 حالة وفاة والحالات الحاملة للفيروس إلى 4734 حالة وعدد المتعافين منه 3665 شخصا

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المقيمين بقسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة استقر عند 8 مصابين، في حين يقدر عدد المقيمين بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ب72 مصابا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة ب48 مصابا.

* ولاية قابس

تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” بوذرف من ولاية قابس ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 48 حالة، بالاضافة الى تسجيل 50 اصابة جديدة وهي تتوزع الى 22 اصابة بغنوش، و11 اصابة بقابس الجنوبية، و06 اصابات بالحامة، و05 اصابات بقابس المدينة و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بوذرف، واصابة (01) بالمطوية.

وبلغ العدد الجملي للاصابات في الولاية 2534 اصابة تجاوز 2023 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وتوجد بالولاية 509 حالات نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 148 حالة بقابس الجنوبية، و120 حالة بقابس المدينة، و63 حالة بالحامة .

* ولاية جندوبة

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” بولاية جندوبة الى 93 حالة وفاة بعد تسجيل 05 وفيات خلال الأيام الثلاث المنقضية، كما تم تسجيل 27 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات الإيجابية منذ بداية الجائحة 1312 حالة موزعة بين 930 حالة بجندوبة و188 حالة ببوسالم بلطة بوعوان و65 حالة بطبرقة و45 حالة بغار الدماء وادي مليز و42 حالة بفرنانة وذات العدد بعين دراهم.

وبالنسبة للوفيات فقد تصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة عدد الوفيات ب34 حالة وفاة، و20 حالة ببوسالم بلطة بوعوان، و12 حالة بغار الدماء وادي مليز، و14 حالة بمعتمدية فرنانة، و8 حالات بعين دراهم، و05 حالات بمعتمدية طبرقة.

* ولاية سوسة

سجلت المصالح الصحية بسوسة 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” (متوفين اثنين اصيلي حمام سوسة ومتوفي اصيل سوسة الرياض) ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى الى 169 متوفيا منذ اول ظهور للوباء

كما سجلت الولاية 65 إصابة جديدة منها 11 إصابة في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع مجموع الإصابات إلى 6398 مصابا منذ بداية الجائحة، وتماثل للشفاء 3156 مريضا بعد تسجيل 12 حالة خروج إضافية من الحجر الصحي، فيما لا يزال 2992 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية