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الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية ببن عروس

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية إلى بلد مجاور، متكونة من 6 أشخاص من بينهم 5 فتيات إحداهن تعمل محضّر صيدلي.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه تم حجز 1563 قرصا مخدرا لدى الموقوفين بقيمة 8 آلاف دينار، وقطعة من مخدر “التمرة”، الى جانب مبلغ مالي من العملة التونسية متأت من تجارة الأدوية، وسيارة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم.

وأضافت أنه بعد مراجعة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزل كائن بجهة العوينة بالعاصمة، والقبض على 3 أشخاص مورطين معهم.

وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق بغاية الإضرار بالأشخاص والأملاك والإتجار في الأقراص المخدرة المدرجة بالجدول “أ” والاحتفاظ بهم.

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