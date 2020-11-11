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صفاقس: إنقاذ 19 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق في عرض البحر

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أنقذت وحدة بحرية تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، اليوم الأربعاء، 19 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الغرق في عرض البحر على بعد حوالي 60 كيلومترا من ميناء الصيد البحري بصفاقس، وذلك بعد تسرب المياه إلى مركبهم جراء رداءة الأحوال الجوية، بحسب ما أفاد به “وات”، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، الرائد علي العياري.

وأفاد ذات المصدر الأمني أن المجتازين هم من أصيلي ولاية صفاقس، وتتراوح أعمارهم بين سنتين و46 سنة، ويتوزعون إلى 14 رجلا وامرأتين وطفلين ورضيع، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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