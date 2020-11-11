30 مليما هي كلفة الصوت في الانتخابات الرئاسيّة لقيس سعيّد

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

القصرين : عائلة متوفي بالكورونا في احدى المصحات الخاصة تطالب الدولة بالتكفل ببقية المبلغ المطلوب من المصحة والمقدر ب 40 الف دينارا

وزارة الصحة تسجل يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري 1424 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا و15 وفاة اضافية

تعليق أعمال لجنة المالية بالبرلمان بسبب اصابة رئيسها بالكوفيد ودخول أعضائها في الحجر الصحي

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

تم تعليق أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية بسبب دخول أعضائها في الحجر الصحي بعد إصابة رئيس اللجنة، هيكل المكي بالكوفيد، وفق ما أكده نائب رئيس لجنة

المالية بالبرلمان عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك .

كما نشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني تأجيل إجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية المزمع عقده اليوم، الإربعاء 11 نوفمبر 2020، على الساعة 14.30 إلى موعد لاحق.

يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية كانت بصدد عقد سلسلة من الاستماعات لمختلف المنظمات والهياكل الوطنية، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn