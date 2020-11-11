تعليق أعمال لجنة المالية بالبرلمان بسبب اصابة رئيسها بالكوفيد ودخول أعضائها في الحجر الصحي

تم تعليق أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية بسبب دخول أعضائها في الحجر الصحي بعد إصابة رئيس اللجنة، هيكل المكي بالكوفيد، وفق ما أكده نائب رئيس لجنة

المالية بالبرلمان عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك .

كما نشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني تأجيل إجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية المزمع عقده اليوم، الإربعاء 11 نوفمبر 2020، على الساعة 14.30 إلى موعد لاحق.

يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية كانت بصدد عقد سلسلة من الاستماعات لمختلف المنظمات والهياكل الوطنية، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.