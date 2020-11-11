قفصة: تسجيل ثلاث وفيات جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ورصد 52 إصابة بالفيروس

تسبّب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الأخيرة، في وفاة ثلاثة أشخاص من معتمديات القصر والرديف والمظيلة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بولاية قفصة إلى 34 وفاة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

وأوضح سالم ناصري، في تصريح الاربعاء لوكالة تونس إفريقيا للانباء “وات”، أن امرأة ورجلين تتراوح أعمارهم ما بين 72 و76 عاما قد فارقوا الحياة خلال الساعات ال24 الأخيرة جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم توفّيا في قسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بقفصة، في حين توفّي الشخص الثالث بمنزله.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة يوم الاربعاء عن رصد 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 80 عيّنة خضعت للتحاليل بمركز التحاليل البيولوجية بمستشفى قفصة، لأشخاص اشبته في إصابتهم بعدوى الفيروس.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1083 مصابا، توفّي من بينهم 34 شخصا وتعافى منهم 513 مصابا.

ويبلغ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 542 مصابا، أكثر من نصفهم من معتمدية قفصة الجنوبية، التي كان المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة قد صنّفها منذ أكثر من شهر منطقة ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء كورونا.

كما يقيم 24 مصابا من مجموع المصابين الحاملين للفيروس بقسمي كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.