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بعد تأكيد زوجته الأولى عدم حصول الطلاق بينهما: أول تعليق لزوج درّة زروق

2020/11/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نشر المهندس هاني سعد، على حسابه الخاص بـ”إستغرام” صورة تجمعه بزوجته الفنانة درة، وذلك في أول تعليق له بعد الضجة التي رافقت حفل زفافهما الذي عقد قبل أيام.

وعلق عليها كاتبا: “عندما يكون من المقدر لروحين أن يجتمعا، فإن المكان والزمان والظروف ليس لهم أي علاقة، فهما يصبحان فجأة كالمغناطيس الذي يجذب قطبه الآخر، وبرغم محاولاتهم لمقاومة هذا الشعور فإن الكون يوظف كل هذه المحاولات لصالحهما، وفي هذه اللحظة عندما يستسلمان تماما يولد حب جديد”.

وكانت قد أثيرت أزمة بعد حفل الزفاف عندما خرجت زوجة هاني الأولى لتعلن أنها مازالت على ذمة زوجها ولم يتم الطلاق بينهما.

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