سليانة: انطلاق أولى جلسات المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بالجهة توقيا من انتشار فيروس “كورونا”

إنطلقت، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات المحاكمة عن بعد للموقوفين المودعين بالسجن المدني بسليانة، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد باستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري، وذلك في اطار رقمنة الادارة وتطوير منظومة العدالة، في إطار التوقي من انتشار فيروس “كورونا”.

وذكر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، زهير الماجري، في تصريح لـ”وات”، أن هذه الجلسة للمحاكمة عن بعد تعد الأولى في محاكم الشمال الغربي عامة وسليانة خاصة، بالإضافة إلى كونها لبنة جديدة ستساهم في تقريب المتقاضي من ادارة العدالة وتحسين ظروف المحاكمات، على حد تعبيره.

وأضاف ذات المصدر، أنه تمت رقمنة قاعة الجلسة وربطها بقاعة جلسة معدة للغرض بالسجن المدني بسليانة، مع ضمان حقوق المتهم وتمكينه من الدفاع عن النفس وتمكين محاميه من الترافع عنه، مع احترام البرتوكول الصحي للتوقي من الفيروس، مبيّنا أن هذه التجربة ستتواصل في بقية الجلسات القادمة، لتجنب إحضار الموقوفين الى قاعة الجلسة في ظل تواصل جائحة “كورونا”.

يذكر أن جلسة المحاكمة عن بعد، حضرها ممثلين عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، والمدير الجهوي للعدل ووكيل عام والرئيس الاول ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسليانة.