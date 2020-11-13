مدنين : تسجيل حالة وفاة و44 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل مقيم منذ فترة بالمستشفى الجهوي بجرجيس ويشكو عدة امراض لترتفع حالات الوفايات منذ ظهور الجائحة الى 41 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

كما سجلت الجهة في نتائج 184 عينة صدرت ليلة امس 44 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها اطار تربوي و3 تلاميذ واطار بنكي لترتفع بذلك جملة الاصابات منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي الى 1067 اصابة.

وتتوزع هذه الاصابات التي تعتبر الاكبر عددا بين 14 اصابة بجربة حومة السوق و10 اصابات بمعتمدية سيدي مخلوف في حصيلة مرتفعة ناتجة عن حالات مجمعة في حفل زفاف في العطلة المدرسية الاخيرة و5 اصابات في كل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية و4 اصابات بجربة اجيم و3 بجرجيس واصابتين اثنين ببني خداش واصابة ببن قردان التي يشهد بها الوضع الوبائي استقرارا طيلة هذا الاسبوع.

ووردت من بين هذه النتائج 20 حالة شفاء ليرتفع اجمالي حالات الشفاء بولاية مدنين الى 967 حالة تتوزع الحالات الاخيرة منها بين 7 حالات شفاء بحومة السوق و3 بكل من معتمدية جرجيس ومدنين الجنوبية وحالتي شفاء بميدون ومدنين الشمالية وحالة شفاء واحدة في كل من معتمديات سيدي مخلوف وبن قردان واجيم.