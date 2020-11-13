عاجل: هذا مصير النفايات الإيطاليّة السّامة التي تم توريدها الى تونس

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2020/11/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد العميد هيثم الزناّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، أن الشركة الإيطالية مطالبة بتسخير باخرة لإعادة حاويات النفايات الممنوعة التي تم تصديرها لتونس إلى إيطاليا.

وأوضح العميد هيثم الزناّد في تصريح لشمس أف أم، أن هناك قنوات رسمية منها وزارات المالية والبيئة ومصالح رئاسة الحكومة للتواصل من الجهات المعنية في إيطاليا قصد إعادة هذه الحاويات إلى هناك.

وأشار الزناد إلى وجود قنوات ديبلوماسية من خلال وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى التنسيبق مع نظيرتها الإيطالية للضغط على الشركة المعنية لإعادة الحاويات التي تم جلبها إلى تونس.

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