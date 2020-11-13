بعد الضجّة التي أثارتها: هذه هي القصّة الكاملة لحمل عائشة عطيّة دون زواج



كشفت الفنانة عائشة بن عطية، في لقاة مع قناة ”اليوم السابع” المصرية، عن حقيقة حملها خارج إطار الزواج، والهدف من التدوينة والصور التي نشرتها على صفحتها بموقع انستغرام وكانت قد أحدثت جدلا واسعا بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وقالت عطية، إن القصة التي كتبتها هي”قصة الكثير من الفتيات التونسيات والفتيات العرب”، مبرزة أن الهدف من إعلان الحمل ”المزعوم” هو الدفاع عن “الأم العزباء” لتحسين وضعها الاجتماعى والاقتصادي والقانوني، لأن السيدات في تونس التي تحمل دون زوج لا يحظى أبنائها بالحصول على أسم الأب ولا بأية حقوق”، وفق قولها.

وأكدت أنها كتبت التدوينة وهي متأثرة بقصة المرأة التي لديها طفلة تدعى “مايا”، مضيفة ”القصة التي أعلنت عنها حقيقة، لكني سأعلن كافة التفاصيل وحقيقة الواقعة بالكامل، أنا مثل أي بنت يمكن أن أكون حامل دون زواج، ولا يتفهم المجتمع وضعها، تلقيت رسائل كثيرة من جميع انحاء العالم لدعمي”.

وأشارت إلى أن ما قامت به كان للدفاع عن المرأة العزباء في تونس، مضيفة وهو جزء من مبادرة برعاية الأمهات التي تحمل دون زواج، مضيفة أنها ستعلن الحقيقة كاملة يوم السبت المقبل.

واستبعدت عائشة عطية، أن يتم مقاضاتها من قبل الجمعية التونسية لقرى الأطفال، وأكّدت أن علاقة قوية تربطها مع المركز منذ سنوات وأنها شرحت لهم الهدف الحقيقي لحملتها.

وتابعت قائلة:” ليس هدفي الحصول على ضجة، أنا معروف عني الضجة وفكرة استخدام الضجة للحديث عن المرأة التونسية العزباء لدعمها من خلال نشر القصة وليس لتشجيع الحمل دون زواج، هدفي دعم هؤلاء الأطفال الذين لا يحصلون على حقوق لمجرد عدم اعتراف الآباء بهم”.