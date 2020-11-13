برشلونة : نيمار محور الحملات الانتخابية للمرشحين

لا يزال الجدل مستمرًا حول نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان وما يتردد حول إمكانية عودته مجددا لفريقه السابق برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة “سبورت” في تقرير لها إلى أن نيمار لا يريد تمديد تعاقده مع باريس الذي ينتهي في صيف 2022 ولم يتخل عن فكرة العودة للبارسا.

وأضافت أن النجم البرازيلي يعد محورًا رئيسيًا في قلب الحملات الانتخابية للمرشحين لرئاسة النادي الكتالوني في الانتخابات القادمة التي ستقام في 24 جانفي المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المرشحين لرئاسة “البارسا” تواصلوا مع نيمار أملًا في الحصول على وعد منه بالعودة للعملاق الكتالوني لأن عودة نيمار للكامب نو ستكون ضربة قوية ووسيلة لحشد الأصوات.

وتابعت أن نيمار ضغط بكل قوة لمغادرة سان جيرمان في صيف 2019 إلا أن إدارة النادي الباريسي تعاملت معه بصرامة ولجأت للتعنت في التفاوض مع البارسا.

ورغم ما ذكرته شبكة ESPN بأن هناك بعض التفاؤل في باريس بشأن إمكانية تمديد عقد نيمار إلا أن شبكة “راديو مونت كارلو” ألمحت إلى أن المفاوضات بين النجم البرازيلي ومواطنه ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان “ليست متقدمة” .