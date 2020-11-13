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مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي تحبط محاولة تهريب 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي مخفية داخل علب معدنية

2020/11/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالميناء من إحباط محاولة تهريب 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي مخفية باحكام داخل ثمانية علب معدنية حاملة لعلامة تجارية لفواكه مختلفة كانت مغلقة تماما

فخلال قيام مصالح الديوانة بمهامها لمراقبة وتفتيش المسافرين وسياراتهم القادمين من مدينة مرسيليا، تقدمت المصالح الأمنية بالميناء إلى مصالح الديوانة بتسخير لتفتيش سيارة يشتبه في احتواءها على بضاعة محجرة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج ويرافقه شخص آخر

وبإخضاع السيارة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة، تم العثور داخلها وسط أدباش المرافق على كمية المخدرات مخفية داخل العلب المعدنية

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة المشتبه بهما صحبة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة

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