تطاوين: تسجيل حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم الجمعة، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية، حالة وفاة جديدة لمسن في العقد التاسع من عمره نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات إلى 31 حالة منذ ظهور هذه الجائحة في الجهة (منها حالة وحيدة خلال الموجة الأولى)، وتتوزع الى 13 حالة في تطاوين الشمالية و9 حالات في غمراسن و4 حالات في تطاوين الجنوبية و4 حالات في بني مهيرة وحالة وحيدة في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة اليوم، وفق ذات المصدر، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي منذ شهر مارس الماضي إلى 498 حالة (منها 38 حالة في الموجة الأولى) تخضع 10 حالات منها للعلاج في المستشفيات و118 في الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، يتوزعون إلى 61 في تطاوين الشمالية و29 حالة في تطاوين الجنوبية و19 حالة في غمراسن و3 حالات في بني مهيرة و3 حالات في رمادة وحالتين في الصمار وحالة وحيدة في البئر الاحمر.

وأفاد المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، من ناحية أخرى، مراسل “وات” في الجهة، بأن عدد المصابين في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي، تجاوز ال40 في الجهة، وبأن إدارته تعمل على تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بالحركة عبر معبر ذهيبة ـ وازن، التي من المقرر أن تستأنف غدا السبت، على غرار معبر رأس جدير.