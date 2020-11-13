بورصة تونس تختتم حصة الجمعة على ارتفاع

اختتمت بورصة تونس معاملات، حصة الجمعة، على ارتفاع قارب 19ر0 بالمائة وسط حجم تبادل بقيمة 9ر2 مليون دينار (م د) فيما أدرك المؤشر المرجعي “توننداكس” عتبة 39ر6643 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدرت أسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي قائمة الأسهم الأكثر تداولا لترتفع قيمتها بنسبة 9ر5 بالمائة (900ر0 د) وسط حجم تبادل بلغ 48 ألف دينار. علما أن الشركة المختصة في انتاج مصافي السيارات لم تفصح بعد عن وضعيتها المالية لسنة 2019.

وتطورت أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنحو 6ر3 بالمائة (440ر5 د) مع حجم تبادل ناهز 121 ألف دينار.

في المقابل، سجلت أسهم شركة الخطوط التونسية أعلى الخسائر إذ تراجعت بنسبة 2ر3 بالمائة (610ر0 د)، تلتها أسهم الشركة التونسية لأسواق الجملة بنحو 8ر2 بالمائة (180ر3 د) ثم أسهم المغازة العامة بنحو 3 بالمائة (07ر30 د).

والتحقت أسهم شركة بيع المنتوجات الصحية بقائمة الانخفاضات محققة خسارة بنسبة 4 بالمائة (290ر12 د) وسط حجم تبادل بقيمة 320 ألف دينار.