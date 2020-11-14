تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2020/11/14 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامّة بين 22 و27 درجة، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية.
والطقس يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق.
والريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة الجهات.
والبحر يكون مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

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