بن عروس : حملة مراقبة بسوق الجملة ببئر القصعة حول مدى الالتزام بإجراءات التوقي من فيروس كورونا

نظّمت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس صباح اليوم السبت حملة مراقبة ميدانية بسوق الجملة في بئر القصعة (سوق ذات المصلحة المشتركة ) للوقوف على مدى الالتزام بإجراءات التوقي من فيروس كورونا .

وقال رئيس اللجنة محمد بن خليفة ان هذه الحملة ، تندرج في سياق المتابعة الميدانية لمدى تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات والمرافق العامة وهي مواصلة للعمل التحسيسي والوقائي الدوري الذي تقوم به مختلف الأطراف المتدخلة في اللجنة من اجل رفع درجة الوعي لدى العموم حول مخاطر هذا الفيروس وخاصة بسوق الجملة ببئر القصعة والتي تمثل نقطة تركز هامة من حيث عدد المتعاملين بالسوق والذي يصل يوميا إلى أكثر من 30 ألف متعامل ولتطبيق الإجراءات القانونية في الغرض.

من جهتها ذكرت الرئيسة المديرة العامة للسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة فاتن الورغي ، أن العمل التحسيسي والوقائي جهد يومي داخل السوق حيث يتم القيام بالتنبيه عبر مكبّرات الصوت داخل أروقة وأجنحة السوق وتنظيم عمليات تعقيم يومية يؤمنها فريق مختص هذا فضلا عن الإجراءات والتدابير التي تم أخذها منذ بداية الجائحة على غرار تركيز كاميرا حرارية لقيس درجات الحرارة في مدخل السوق وتنظيم عملية المرور و تحديد أماكن الانتصاب والحرص على ارتداء الأقنعة الواقية لكل المتعاملين بالسوق .

وأفاد المدير الجهوي للصحة المنصف الهوّاني أن اللجنة الصحية المكلفة تقوم بزيارات دورية بالاشتراك مع بقية المتدخلين لتقييم الوضع بالسوق ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية داخل مختلف الفضاءات من خلال التركيز على مدى الالتزام بشروط حفظ الصحّة والنظافة العامة، مشيرا إلى انه تم تسجيل 12 حالة حاملة للفيروس بالسوق والاشتباه في اكثر من 120 حالة تم توجيهها لإجراء التحاليل المخبرية وإلزامها بالحجر الصحي مع المتابعة الصحية الدورية .

و بين مؤكّد أن الالتزام بلبس القناع الواقي أصبح سلوكا يوميا يلتزم به مختلف المتدخلين داخل السوق وبين من يرى أن الالتزام مسألة ظرفية يقوم بها البعض خشية الوقوع في المخالفة تتأرجح أراء بعض المتعاملين في السوق ممّن استقت (وات) آراءهم حول مدى الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الصحّية .