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مدنين: حالة وفاة و26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية مدنين ليلة امس الجمعة، حالة وفاة لمريض بفيروس “كورونا” يبلغ من العمر 70 سنة ويقيم بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفايات الناجمة عن فيروس “كورونا” بالجهة الى 44 حالة وفاة، وفق ما افاد به كاهية مدير الصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين منصف بوقربة (وات).

كما سجلت الجهة من بين نتائج 119 عينة 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، يرتفع بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1125 اصابة

وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 7 اصابات بمدنين الشمالية، و4 اصابات في كل من بن قردان ومدنين الجنوبية، و3 اصابات في حومة السوق، واصابتين في جرجيس وسيدي مخلوف واصابة في اجيم.

ووردت من بين هذه النتائج 24 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بولاية مدنين الى 812 حالة شفاء.

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