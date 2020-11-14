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زغوان: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 44 حالة

2020/11/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

شهدت ولاية زغوان اليوم السبت، 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لثلاث نساء، الاولى (73 سنة) أصيلة مدينة زغوان، تم نقلها من مصحة خاصة بزغوان إلى وحدة “الكوفيد” بالمستشفى الجهوي يوم الثلاثاء الماضي، والثانية (94 سنة) تقطن بإحدى مناطق الفحص تم نقلها من مستشفى زغوان إلى وحدة “الكوفيد” بالفحص قبل وفاتها بيومين والثالثة أصيلة منطقة الزريبة أقامت بوحدة الكوفيد بزغوان منذ 26 أكتوبر الماضي، علما وأن أخاه توفي قبل يومين بالفيروس، وفق ما ذكره المديرالجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات)

واشار بالي إلى أن عدد الوفيات في الجهة ارتفع على إثر ذلك إلى 44 حالة وفاة منذ فتح الحدود، وتقيم 9 حالات أخرى بقسم الانعاش لوحدة كوفيد بزغوان في وضع صحي “دقيق” حسب تقديره.

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