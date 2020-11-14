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سوسة-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و70 إصابة جديدة

2020/11/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سوسة، اليوم السبت، 3 حالات وفاة لمرضى بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بالجهة الى 186 حالة وفاة منذ بداية ظهور الجائحة والى 178 وفاة منذ إعادة فتح الحدود، بحسب ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، لـ”وات”.
كما سجلت الجهة من بين نتائج تحليل 190 عينة، 70 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، يرتفع بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 6704 إصابات و6615 منذ إعادة فتح الحدود.
ووردت من بين هذه النتائج 11 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بولاية سوسة منذ بداية انتشار الوباء الى 3245 حالة شفاء في حين لايزال 3270 مريضا في حالة متابعة ومراقبة طبية.
ويقيم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة 137 مريضا بـ”كوفيد 19″ من بينهم 34 في حالة انعاش، الى جانب 11 مريضا قادمين من ولايات أخرى.

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