انسحاب 24 عضوا من مجلس شورى النهضة من أشغال دورة المجلس

أوضحت حركة النهضة، مساء اليوم الأحد في بلاغ توضيحي، أن 24 عضوا فقط في مجلس شورى الحركة انسحبوا من أشغال الدورة 44 للمجلس، وذلك احتجاجا على جدول الأعمال الذي تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الأعضاء.

ولاحظت النهضة، في بلاغها، أن المنسحبين لا يمثلون الثلث خلافا لما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، مبينة أن المنسحبين هم 24ِ فحسب من جملة 111 عضوا سجلوا في أشغال دورة مجلس شورى الحركة والمتواصلة حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بشكل عادي لدراسة عدد من الملفات الوطنية والداخلية.

ووفق البلاغ، تستمع الدورة الحالية للمجلس الى تقارير من اللجنتين المضمونية والمادية استعدادا لعقد المؤتمر 11 للحركة.

وإثر افتتاح الاشغال استمع المشاركون الى موقف من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، حول الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما استعرض رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى تقريرا عن الوضع الصحي بالبلاد، مقدما للدورة مقترحات حول الحد من انتشار عدوى وباء الكورونا.