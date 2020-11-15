تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الأحد، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 17 إصابة جديدة، من مجموع 58 عينة تحليل، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي.

وارتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة إلى 56 حالة، كما ارتفع عدد الاصابات الى 1396 حالة مؤكدة، في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء 930 حالة، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة

ولاية جندوبة

كشف التقرير اليومي لخلية الأزمة الصحية بولاية جندوبة الصادر اليوم الاحد عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس “الكورونا” بالسجن المدني في بلاريجيا وذلك بعد إجراء تحاليل سريعة لـ25 نزيلا يشتبه في تواصلهم واتصالهم بأحد المصابين ينتظر ان ترد نتائجهم مساء اليوم.

واقترب عدد الوفيات بسبب الفيروس في الجهة من المائة حالة منذ بداية الجائحة والى غاية أمس السبت بتسجيل 98 حالة وفاة بعد وفاة شخص يوم أمس..

في المقابل بلغ عدد المصابين بذات الفيروس ومنذ بداية الجائحة والى حدود منتصف الليلة الماضية 1453 مصابا بعد ان تم أمس تسجيل 22 إصابة جديدة

ولاية قبلي

سجّلت الجهة فجر اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة المسجّلة منذ ظهور الوباء الى حد الان، الى 28 حالة، منها 27 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، 38 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما تواصل تجاوز حالات الشفاء، وعددها 709 حالة ، عدد الحالات النشطة البالغ عددها 688 حالات إصابة.

ولأوّل مرّة ومنذ أكثر من شهر لم تسجل الجهة امس أية حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات في 119 حالة ، كما سجّل استقرار في عدد حالات الايواء بالمستشفيات الى 06 حالات بمعهد القصاب وبمستشفيات بالعاصمة، وبلغ عدد حالات الايواء الذاتي بالمنازل 682 حالة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1478 إصابة، و119 حالة وفاة و709 حالة شفاء.

ولاية تطاوين

أكدت التحاليل أن احد سكان الجهة الذي توفي امس في منزله، مصاب بفيروس كورونا ليرتفع عدد ضحايا هذه الجائحة حسب ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الى 33 حالة منذ انتشار هذا الفيروس في بلادنا الى حد اليوم (منها حالة وحيدة

وسجّلت اليوم الاحد 28 اصابة جديدة وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين في الجهة منذ مارس الماضي الى 571 حالة منها 533 حالة بعد اعادة فتح الحدود في جوان الماضي وقد شفي 316 مصابا في حين يخضع 174 آخرين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم

ولاية المهدية

واصل العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بولاية المهدية نسقه التصاعدي لليوم الرابع على التوالي ليتم تسجيل 53 إصابة جديدة، الأحد، وفق نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 120 عينة.

وتماثل 33 مصابا للشفاء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين، منذ بداية الجائحة، إلى 853 فردا فيما بلغت الوفيات 40 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، منذ ظهور أول إصابة بتاريخ 8 مارس المنقضي، إلى 1320 منها 427 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية قفصة

أودى وباء كورونا يومي السبت والاحد بحياة ثلاثة أشخاص ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بالجهة منذ شهر مارس الماضي وإلى حدود اليوم إلى 41 وفاة .

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحّة اليوم الأحد عن رصد 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك من مجموع 66 عيّنة خضعت للتحاليل السريعة ولاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، 1207 مصابين، توفّي من بينهم 41 شخصا، وتعافى منهم 719 مصابا.

ويبلغ عدد المصابين الذين لايزالون يحملون الفيروس 448 مصابا.