عاجل: قرارات جديدة تخص ولاية قبلي لمكافحة فيروس كورونا

رملة الذويبي تعلن رسميا الانفصال عن علاء الشابي.. وتكشف الأسباب

البريد التونسي يحذّر حاملي بطاقات الدفع الالكتروني

عاجل: منظّمة الصحّة العالمية قلقة بخصوص الوضع الوبائي في تونس

توزر: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 79 تحليلا مخبريا

2020/11/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر عشية الاحد 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ورود نتائج 79 تحليلا مخبريا لعينات رفعت يوم 14 نوفمبر الى جانب العينات المتبقية من يوم 13 نوفمبر وكانت أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس.
ويرتفع بهذه الإصابات الجديدة اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 948 إصابة مؤكدة من بينهم 935 إصابة سجلت في الموجة الثانية منذ فتح الحدود في جوان الماضي.
وتوزعت الإصابات الجديدة الى 20 بتوزر المدينة وسبعة بدقاش وتسجيل أربع إصابات بمعدل إصابة واحدة في نفطة وتمغزة وحزوة وحامة الجريد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn