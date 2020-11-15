توزر: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 79 تحليلا مخبريا

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر عشية الاحد 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ورود نتائج 79 تحليلا مخبريا لعينات رفعت يوم 14 نوفمبر الى جانب العينات المتبقية من يوم 13 نوفمبر وكانت أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس.

ويرتفع بهذه الإصابات الجديدة اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 948 إصابة مؤكدة من بينهم 935 إصابة سجلت في الموجة الثانية منذ فتح الحدود في جوان الماضي.

وتوزعت الإصابات الجديدة الى 20 بتوزر المدينة وسبعة بدقاش وتسجيل أربع إصابات بمعدل إصابة واحدة في نفطة وتمغزة وحزوة وحامة الجريد.