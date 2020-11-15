بنزرت : إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي في قضية حريق مستودع حافلات وكالة أسفار خاصة بماطر

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي في قضية الحريق، الذي كان نشب فجر اليوم بأحد المستودعات المخصصة لركن الحافلات التابعة لوكالة أسفار خاصة كائن بالمنطقة الصناعية طريق ماطر – منزل بورقيبة، ونجم عنه احتراق حافلتين بالكامل، وفق ما أفاد به مراسل (وات) مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أن المتهم اعترف خلال التحريات الأولية معه بفعلته، وهو كهل أصيل إحدى المناطق المجاورة. وقد تمت مداهمة منزله وحجز لديه مفاتيح الحافلتين المحترقتين، إلى جانب حوالي لتر واحد من البنزين.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمتهم في انتظار مزيد التحري معه حول الدوافع الرئيسية لفعلته الاجرامية، وفق ذات المصدر.

وكان الحريق نشب مع الساعات الاولى لفجر اليوم مما أسفر عن احتراق حافلتين بالكامل، دون حدوث أية أضرار بشرية، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية بفرقة ماطر لانقاذ باقي الوسائل والمحيط القريب من الموقع وتلافي مزيد من الاضرار المادية، وفق تصريح سابق لرئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة (معتمد ماطر توفيق نويرة)، الذي أشار إلى أن الشكوك الأولية توجهت، حسب ما أفرزته أجهزة المراقبة عبر آلات الكاميرا، إلى أحد الأشخاص المعروفين لدى الأجهزة الأمنية .