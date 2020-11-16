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عاجل-نشرة استثنائية للوضع الجوي: تقلبات جوية وامطار ستشمل هذه المناطق بداية من الليلة..(فيديو)

2020/11/16 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة استثنائية ان تونس ستستقبل بداية من اليوم اولى التغيرات الجوية لشهر نوفمبر وسيتم تسجيل نزول امطار بكميات ضعيفة فمتوسطة بداية من الليلة القادمة من 5 و20 ملمتر.

ستشمل الامطار الليلة ولايات الشمال وعدد من الولايات الشرقية وفيما ستكون مؤشرات الغيث النافع بداية من الغد في اكثر من ولاية مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتتواصل هذه التقلبات الى يوم الأربعاء وتتقلص نسبيا بداية من يوم الخميس.

اما الريح فستصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س.. والبحر مضطرب بالشمال و متموج بالسواحل الشرقية..

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