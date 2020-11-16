القصرين: رصد 93 حالة إصابة بفيروس “كورونا” منذ مطلع السنة الدراسية منها 55 حالة شفاء

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين منذ مطلع السنة الدراسية الحالية الى حدود اليوم الإثنين، 93 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، توزعت بين 50 حالة في صفوف التلاميذ و29 حالة في صفوف المربين و09 حالات في صفوف اداريين ومديرين و5 حالات في صفوف العملة، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي

وذكر القاسمي في تصريح ل(وات) أن 55 مصابا تماثلوا للشفاء وعادوا الى نشاطهم المدرسي، واصفا الحالة الصحية لبقية المصابين ب”المستقرة” و”الجيدة”، وبين بالمناسبة أن الوضع الصحي بالوسط المدرسي يعد “مقبولا إلى حدّ الان” وأن كل الإصابات المرصودة بالمؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية، هي حالات وافدة وتسير الدروس “بشكل طبيعي”.

ولفت القاسمي من جهة إلى أن مصالح المندوبية نفذت سلسلة من الحملات التحسيسية والتكوينية شملت كافة مديري المؤسسات التربوية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالشراكة مع مصالح الطب المدرسي حول سبل التوقي من فيروس ” كورونا” وحماية التلاميذ والاطارات التربوية وكافة المنتسبين لقطاع التربية من مخاطر هذا الوباء، مع تنفيذ عمليات تعقيم وتنظيف خلال العطلة المدرسية المنقضية بكافة المؤسسات التربوية أمنتها اطارات تربوية وعدد من مكونات المجتمع المدني

كما تكفل المرصد الدولي للحريات الأساسية في موفى الأسبوع الفارط بتعقيم مائة مؤسسة تربوية أغلبها نائية وبهاإشكاليات في التزود بمياه الشرب بعد قيامه بتعقيم 20 مؤسسة خلال العطلة