باجة: انتهاء موسم جنى غلال “الكاكي” بنفزة بانتاج صابة تفوق ال750 طنا

انتهي موسم انتاج غلال “الكاكي” المعروفة بغلال الكريمة التى تختص بها معتمدية نفزة من ولاية باجة وخاصة منطقة وشتاتة بانتاج اكثر من 750 طنا على مساحة تفوق ال18 هكتارا، حسب احصائيات اعلن عنها المكلف بالانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة عبد المجيد اولاد صغير ل(وات)

واعتبر ذات المصدر ان الصابة “تعد طيبة” وانها لم تتاثر كثيرا بالعوامل المناخية فى فترة انتاجها التى تمتد غالبا بين بداية سبتمبر ومنتصف اكتوبر

ومن جهته بين رئيس مجمع التنمية والصيد البحري بالمنطقة السقوية العمومية بوشتاتة موسي الصالحي ل(وات) ان موسم انتاج غلة “الكاكي” قد انتهي بصفة مبكرة خلال السنة الحالية اعتبارا للعوامل المناخية والحرارة التى عجلت بانتهائه، ملاحظا ان مساحات غلة “الكاكي” تتوسع سنويا بكل مناطق نفزة

وصرح احد المنتجين (رضا الدلاعي) انهم لم يواجهوا صعوبات فى الترويج خلال الموسم الحالي وذلك بفضل تعرف التونسي اكثر على شجرة “الكاكي”، خاصة من خلال المهرجان السنوى الخاص بها رغم عدم انتظامه خلال السنة الحالية

تجدر الاشارة الى ان غلال “الكاكي” او “الكريمة” ترجع اصولها الى اليابان وتزرع في شمال وشرق قارة آسيا في درجة حرارة متوسطة وهي تشبه فى شكلها الطماطم لكنها تتميز بطعمها الحلو.