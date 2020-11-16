عاجل: مدير عام الشركة التي طورت لقاح كورونا يكشف موعد عودة الحياة الى طبيعتها..

عاجل-نشرة استثنائية للوضع الجوي: تقلبات جوية وامطار ستشمل هذه المناطق بداية من الليلة..(فيديو)

هام: تلقيح القريب في الصيدليّات يداية من اليوم

اتحاد بنقردان يضم الكاميروني هيرمان غييوم

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يترأس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري

2020/11/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

تم اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، وإسناد رئاستها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في ختام لقاء مفتوح نظمته “جامعة لوسيل” القطرية.

وستعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس يومي 20 و21 نوفمبر من العام المقبل، وفق ما أعلنه النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس المري، الذي توجه بالشكر لرئيس الجمهورية على قبوله رئاسة الرابطة.

وكان رئيس الدولة قدم خلال هذا اللقاء المفتوح، محاضرة حول دور الدساتير والأنظمة السياسية عبر التاريخ، أمام جمع غفير من الإعلاميين والمثقفين ومسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية، كما حضره عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.

وأكد سعيّد في محاضرته، أن الدساتير يجب أن تكون مستبطنة في وجدان كل مواطن، مشددا على ضرورة أن يكون الشباب فاعلا في صنع القرار السياسي.

ومثل هذا اللقاء، الذي أداره النائب العام لدولة قطر، مناسبة للحديث عن الأنظمة السياسية عموما والتجربة الدستورية في تونس على وجه الخصوص، مبرزا حرص قطر على الاستفادة من التجربة التونسية في تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى، والتي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn