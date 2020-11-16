سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و45 حالة تعافي

سجّلت، اليوم الاثنين، ولاية سيدي بوزيد، حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، الى جانب 45 حالة تعافي، حسب ما اكده كاهية مدير رعاية الصحة بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي في تصريح لـ(وات).

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات، الى 1405 حالات، منها 975 حالة شفاء و58 حالة وفاة، 25 مستوردة والباقي محلية.

وتتعلق الحالات المسجلة، اليوم، معتمدية سيدي بوزيد الغربية (3 حالات)، والرقاب (حالتين)، و4 حالات اخرى بمعدل حالة وحيدة بكل من معتمديات سيدي بوزيد الشرقية وجلمة وبئر الحفي وسيدي علي بن عون.

وبلغ عدد التحاليل التي تم اجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي وبعد رفع 28 عينة اليوم، 7332 تحليلا.