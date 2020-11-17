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قبلي: تسجيل 4 حالات وفاة و131 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/11/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي، سمير مرزوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجهة سجلت 4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” بين مساء امس الاثنين وصباح هذا اليوم.

وأوضح، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الحالات تتعلق بكهل وزوجته، من منطقة “كلوامن” من معتمدية قبلي الجنوبية، وامراة من معتمدية سوق الاحد، وكهل أصيل مدينة دوز، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء، الى 34 حالة وفاة، 33 حالة منها تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وأشار، الى تسجيل الجهة، أيضا، لـ131 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج العينات التي وردت على الادارة الجهوية للصحة من مخبر المستشفى العسكري بتونس، والمخبر المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، ومن احد المخابر الخاصة بولاية قابس، علاوة على نتائج عدد من التحاليل السريعة.

وارتفع بذلك إجمالي الاصابات منذ اكتشاف أول حالة ايجابية بالجهة الى اليوم، الى 1402 إصابات، منها 1291 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي، تعافى من بينهم أكثر من 900 مصاب إلى حد الآن.

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