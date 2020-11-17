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وزارة التربية: تسجيل 2529 حالة إصابة بكورونا في الوسط المدرسي ونسبة شفاء تفوق 78 بالمائة

2020/11/17 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

بلغت نسبة الشفاء من الإصابة بكوفيد ـ19 بالوسط المدرسي، 78.2 بالمائة، من إجمالي 2529 حالة إصابة مسجلة إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، وفق آخر تحيين للوضع الصحي بالوسط المدرسي أصدرته وزارة التربية.

ووفق ما نشرته الوزارة التربية على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 1978 حالة شفاء، تتوزع بين 876 حالة في صفوف التلاميذ، و889 حالة في صفوف المدرسين، و167 حالة في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و46 حالة شفاء في صفوف العملة.

وتتوزع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر 2020 بالوسط المدرسي، بين 1191 إصابة في صفوف المدرسين، و1041 إصابة في صفوف التلاميذ، و239 إصابة بين إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 58 إصابة في صفوف العملة.

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