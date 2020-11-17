توننداكس يرتفع بنسبة 0،4 بالمائة في اقفال حصّة الثلاثاء

اقفل توننداكس حصّة، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0،4 بالمائة ليصل إلى النقطة 6700،24 وسط مبادلات ناهزت قيمتها 6،4 مليون دينار بحسب مؤشرات تقدم بها الوسيط بالبورصة “تونس للأوراق المالية.

وواصل سهم المعامل الآلية بالساحل نهجه التصاعدي للحصّة الثانية على التوالي وتمكن من تصدر قائمة الارتفاعات بعد تحقيق زيادة بنسبة 5،1 بالمائة ليقفل السهم عند سعر 1،030 دينار. كما ارتفع سعر سهم اسمنت قرطاج، الذّي كان الثالث على قائمة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة (بقيمة 908 ألف دينار بنسبة 4،9 بالمائة ليبلغ 1،710 دينار.

وتحت تأثير تيّار البيع فقد سهم شركة الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة 2،9 بالمائة من قيمته ليبلغ مستوى 5،420 دينار. وبحسب مؤشرات النشاط الى موفى سبتمبر 2020 فقد شهد المختص في شبكات الاتصال تراجعا في رقم أعماله بنسبة 31 بالمائة ليصل إلى قيمة 21،4 مليون دينار.

وتكبّد سهم سرفيكوم أهم الخسائر خلال الحصّة اذ تراجعت قيمته بنسبة 1،8 بالمائة لينهي المعاملات في حدود 2،130 دينار في ما قدرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب191 ألف دينار. يذكر أنّ الشركة ستقوم بالافصاح عن وضعها المالي خلال جلسة تنعقد يوم 24 نوفمبر 2020 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وسيتم بالمناسبة عرض تقدّم مخطط انعاش مجموعة سرفيكوم وانجازات سنتي 2019 و2020 والافاق بالنسبة لسنة 2021.

واستحوذت المبادلات على اسهم بنك تونس العربي الدولي على الحصة الاكبر (1،2 مليون دينار) من اجمالي قيمة المعاملات للحصّة في ما لم يحقق السهم سوى زيادة بنسبة 0،3 بالمائة (92،800 د). يذكر ان قيمة السهم سجلت تراجعا بنسبة 14 بالمائة منذ بداية 2020.