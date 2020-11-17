تصفيات كاس امم افريقيا 2022 – المنتخب التونسي الى المرحلة النهائية

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم في دار السلام مع منتخب تنزانيا بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا الكامرون 2022 ( المجموعة العاشرة).

وسجل للمنتخب التونسي سيف الدين الخاوي د11 فيما عدل النتيحة فيصل سالوم لفائدة تنزانيا د47

وضمن المنتخب التونسي تاهله الى المرحلة النهائية لكاس الامم الافريقية بعد ان جمع 10 نقاط متصدرا مجموعته قبل جولتين من نهاية التصفيات امام غينيا الاستوائية (6 نقاط) وتنزانيا (4 نقاط ) وليبيا (3 نقاط)

ويتاهل منتخبان عن المجموعة العاشرة للنهائيات الافريقية بالكامرون