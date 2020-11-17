الشركة التونسية الناشئة Dabchy ضمن 7 شركات ناشئة متوَجة في مسابقة MEA Seed Challenge للصندوق الإستثماري Orange Ventures

عاجل: التمديد في حظر التجول بهذه الولاية لمدة 3 أسابيع..

لطفي المرايحي: “عدد الاصابات بكورونا أكثر بكثير من المعلن.. والفيروس سينتهي في فيفري”

احباط محاولة تهريب كميّة كبيرة من السجائر

تصفيات كاس امم افريقيا 2022 – المنتخب التونسي الى المرحلة النهائية

2020/11/17 1-نوع, أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم في دار السلام مع منتخب تنزانيا بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا الكامرون 2022 ( المجموعة العاشرة).
وسجل للمنتخب التونسي سيف الدين الخاوي د11 فيما عدل النتيحة فيصل سالوم لفائدة تنزانيا د47
وضمن المنتخب التونسي تاهله الى المرحلة النهائية لكاس الامم الافريقية بعد ان جمع 10 نقاط متصدرا مجموعته قبل جولتين من نهاية التصفيات امام غينيا الاستوائية (6 نقاط) وتنزانيا (4 نقاط ) وليبيا (3 نقاط)
ويتاهل منتخبان عن المجموعة العاشرة للنهائيات الافريقية بالكامرون

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn