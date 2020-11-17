توزر: 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع اجمالي الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء الى 993 إصابة

سجّلت، ولاية توزر، اليوم الثلاثاء، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تلقي الإدارة الجهوية للصحة نتائج تحليل 43 عينة، ليبلغ اجمالي الإصابات 993 إصابة وذلك منذ بداية ظهور الجائحة، 980 إصابة سجلت بعد إعادة فتح الحدود في موفى جوان الفارط.

وبخصوص حالات الإصابة الجديدة، سجلت معتمدية توزر، أعلى نسبة بـ55 بالمائة، تليها نفطة بـ 23 بالمائة، ثم دقاش بـ13 بالمائة، فحامة الجريد بـ4 بالمائة، وحزوة بـ3 بالمائة، وأخيرا معتمدية تمغزة بـ2 بالمائة.

وبلغت العينات المرفوعة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، 879 عينة، كشفت عن عدد الإصابات بلغ 339 إصابة، من بينهم 199 حالة ما تزال حاملة للفيروس، و19 حالة وفاة، مقابل تعافي 139 مصابا.

ويقيم حاليا 8 مصابين بالفيروس بأقسام “كوفيد-19″، و3 في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي.