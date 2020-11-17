وزارة الصحة تسجل 28 حالة وفاة و1319 اصابة جديدة بكوفيد 19 يوم 16 نوفمبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 28 حالة وفاة و1319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، وذلك إثر إجراء 3985 تحليلا مخبريا.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها حول تطور الوضع الوبائي اليومي المتعلق بكوفيد 19، ان عدد الوفيات المبلغ عنها يوم 16 نوفمبر 2020 والمسجلة في الفترة الممتدة من 1 اكتوبر الى غاية 15 نوفمبر الجاري، قد بلغ 28 حالة وفاة، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ انتشار الفيروس، الى 2445 حالة وفاة.

أما عن عدد المتعافين من فيروس كورونا فبلغ الى غاية 16 نوفمبر الجاري 56748 حالة شفاء من اجمالي 81723 حالة اصابة مكتشفة بتونس

ويتواصل حاليا، حسب الوزارة، التكفل ب 1542 مصابا بالفيروس بالمستشفيات، اضافة الى 272 مريضا يقيمون حاليا باقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و138 مصابا تحت التنفس الاصطناعي.