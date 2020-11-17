نابل: 3 وفيات إضافية من بينها طفل يبلغ من العمر 15 سنة وتسجيل 144 إصابة جديدة

سجلت ولاية نابل، اليوم الثلاثاء، ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 128 حالة وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لمراسلة “وات”.

وأوضح السليمي، مساء الثلاثاء، أن حالة الوفاة الأولى تعود لطفل يبلغ من العمر 15 سنة يعاني من مرض مزمن وهو أصيل معتمدية قليبية، وثبتت إصابته بالفيروس منذ حوالي شهر بمخبر مستشفى عزيزة عثمانة بتونس العاصمة، مضيفا أنه دخل المستشفى الجهوي بمنزل تميم منذ 29 أكتوبر الفارط وتم تحويله في مرحلة ثانية لقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، أين توفي بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن حالة الوفاة الثانية تتعلق برجل أصيل معتمدية بني خلاد يبلغ من العمر 76 سنة يعاني من أمراض مزمنة، وقد توفي بمصحة خاصة بالجهة أين كان يقيم منذ أسبوع، في حين تعود حالة الوفاة الثالثة لرجل أصيل منطقة صاحب الجبل من معتمدية الهوارية، ويبلغ من العمر 79 سنة ويعاني من مرض مزمن ودخل اليوم الثلاثاء إلى المستشفى المحلي بالهوارية، أين توفي.

وأبرز السليمي، أنه تم اليوم الثلاثاء تسجيل 144 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورنا المستجد ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5299 حالة من بينها 1398 حالة لاتزال حاملة للفيروس، مبينا أن عدد المقيمين بالمستشفيات بلغ 84 حالة.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، بلغ 3773 حالة من بينها 102 حالة تم رفع العزل الصحي عنهم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وتتوزع حالات الإصابة الأخيرة المسجلة على 35 حالة بمعتمدية نابل و21 حالة بمعتمدية قرمبالية و17 حالة بمعتمدية الحمامات و14 حالة بمعتمدية بني خيار و11 حالة بمعتمديتي منزل تميم و دار شعبان الفهري و9 حالات بمعتمدية قليبية و7 حالات بمعتمدية الهوارية و6 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة و5 حالات بمعتمدية سليمان و3 حالات بمعتمديتي قربة وبوعرقوب وحالتين بمعتمدية بني خلاد.