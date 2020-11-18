باجة : عدد ضحايا كورونا بباجة يصل الى 51 شخصا

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بباجة الى 51 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة أمس الثلاثاء لامراة عمرها 80 عاما توفيت بالمستشفي الجهوى باجة ورجل توفي بالمستشفي المحلي في نفزة عمره 76 سنة ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 1799 شخصا وسجلت امس ايضا 65 اصابة جديدة بكورونا منها 38 اصابة بمدينة باجة التى ما زالت تسجّل أعلى عدد للاصابات منذ اسابيع وتتوزع بقية الحالات على معتمديات مجاز الباب(8 حالات) وتستور (6 حالات )ونفزة(6حالات) وسجلت 3 حالات في كل من عمدون وتبرسق وحالة واحدة في قبلاط.

من جهة اخري انخفضت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة لاول مرة منذ قرابة الاسبوع الى اقل من 67 بالمائة(66 فاصل 42 بالمائة) حيث بلغ عدد المتعافين 1195 شخصا .