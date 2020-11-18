المنستير: حالتا وفاة و38 إصابة جديدة بكورونا

بلغ مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية الأمس 116 وفاة بولاية المنستير بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، و4854 إصابة منها 38 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة الثلاثاء 17 نوفمبر الجاريعلى الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببّة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 8 إصابات بزرمدين، و5 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببني حسان، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالساحلين، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني.

وسجلت الجهة منذ مارس 2020 وإلى غاية 17 نوفمبر الجاري 3460 حالة تعاف منها 83 حالة شفاء جديدة و1278 شخصا حاملا لفيروس كورونا المستجد.

واستكمل على مستوى ولاية المنستير منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية 17 نوفمبر الجاري 26 ألفا و632 شخصا مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري في حين يواصل 3133 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي و103 أشخاص فترة الحجر الصحي الاجباري وفق المدير الجهوي للصحة.