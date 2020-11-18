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دوري الأمم الأوروبية: تأهل اسبانيا لنصف النهائي بفوز تاريخي على ألمانيا

2020/11/18 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

حقق المنتخب الإسباني فوزا تاريخيا على ضيفه الألماني (6-صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في اشبيلية ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55 و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف.

ورفعت إسبانيا رصيدها في ختام المنافسات إلى 11 نقطة لتتخطى ألمانيا (9 نقاط) فيما لم تلعب مباراة سويسرا وأكرانيا لاكتشاف حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف المنتخب الأوكراني.

وتعد هذه الهزيمة الاثقل في تاريخ منتخب ألمانيا منذ خسارته بالنتيجة ذاتها أمام النمسا عام 1931.

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