سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 18 اصابة جديدة مقابل 37 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة وحيدة و37 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1456 حالة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1012 حالة شفاء، و59 حالة وفاة، حسب كاهية مدير رعاية الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، وأوضح السعيدي، في تصريح لـ”وات”، أن الحالات المسجلة اليوم تتوزع على معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ13 حالة، والمكناسي بحالتين، و سيدي بوزيد الشرقية بحالتين ايضا، وسيدي علي بن عون بحالة وحيدة.

وبلغ عدد التحاليل التي تم اجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي وبعد رفع 75 عينة اليوم 7461تحليلا.