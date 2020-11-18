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صفاقس: 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 حالة شفاء وحالة وفاة وحيدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية

2020/11/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 138 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 145 تحليلا منجزا و125 حالة شفاء وحالة وفاة وحيدة وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء في صفحتها الرسمية.

كما أفادت الإدارة الجهوية للصحة أن 8 مصابين يقيمون حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و77 مصابا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و51 مصابا بالمصحات الخاصة.

وتشير الإحصائية الخاصة بآخر وضعية للحالة الوبائية في الجهة إلى بلوغ عدد الوفيات 151 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المثبتة بواسطة التحاليل المخبرية 5572 حالة وعدد المتعافين من الوباء 4360 شخصا. كما تجاوز عدد التحاليل المنجزة عتبة 25 ألف تحليل.

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