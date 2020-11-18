حملة وطنية من 19 الى 29 نوفمبر للتوعية بخطورة فيروس كورونا ببادرة من الكشافة التونسية والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة

تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة حملة وطنية للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 الى 29 نوفمبر الجاري.

وذكرت الكشافة التونسية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة التي ستحمل عنوان “60 ثانية باش تسمعني موش برشا من حياتك” ستشمل كافة جهات البلاد، موضحة أن الحملة ستستهدف المواطنين وخاصة منهم الأطفال والشباب.

وتهدف الحملة، الى رفع الوعي بخطورة الانتشار السريع لوباء كورونا وتوعية المواطنين باتباع البروتكولات الصحية في كافة المجالات للحفاظ على صحتهم وسلامة عائلاتهم، حسب ما ذكره البلاغ، مشيرا الى أنه سيتم خلالها التذكير بأعراض ظهور المرض والاجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتقال العدوى.

وذكرت الكشافة التونسية أنها انخرطت في العديد من التدخلات الميدانية لتوعية الأطفال والشباب قصد اكسابهم السلوكيات الصحية للتوقي من العدوى، ومنها غسل الأيادي وارتداء الكمامة، مؤكدة مشاركتها في حملات التعقيم بعديد المؤسسات التربوية والعمومية والخاصة طيلة فترة تفشي جائحة كوفيد 19