المهدية – كوفيد 19: تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 99 مصابا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ122 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 15 بالمهدية و11 بالجم و8 بقصور الساف و6 بأولاد الشامخ و4 بالسواسي، فيما سجلت الشابة وشربان إصابتين لكل دائرة، مقابل إصابة واحدة بسيدي علوان.

وبينت الإدارة الجهوية للصحة أن 99 مصابا تعافوا، وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى ألف حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات، منذ 8 مارس 2020، تاريخ ظهور أول إصابة بالجهة، 1409، منها 42 وفاة و367 حالة نشطة (حاملة للفيروس).