نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 201 حالة منذ ظهور الوباء، 193 منها تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط.

وسجلت الجهة، أيضا، 69 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد القيام بـ222 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الاصابات بولاية سوسة منذ بداية الجائحة الى 6924، منها 6835 إصابة

بعد اعادة فتح الحدود.

وبلغ عدد حالات التعافي 3364 حالة، ولا تزال 3278 حالة أخرى تخضع للمتابعة الطبية.

* ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم الاربعاء، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 37 حالة، منها 36 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وسجلت الجهة، أيضا، 41 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات منذ اكتشاف أول حالة ايجابية بالجهة الى 1443، منها 1332 حالة تم تسجيلها بعد فتح الحدود.

* ولاية تطاوين

سجلت، ولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي، الى جانب 42 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات الى 624 إصابة منذ شهر مارس الفارط.

وارتفع، كذلك عدد حالات الوفاة الى 38 حالة، تتوزع الى 14 حالة في تطاوين الشمالية، و13 في غمراسن، و5 حالات في تطاوين الجنوبية ، و4 حالات في بني مهيرة، وحالة(01) في ذهيبة، واخرى في رمادة، علما وان الجهة سجلت حالة وفاة واحدة قبل إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.

وبخصوص الإصابات الجديدة، فتتوزع الى 17 بتطاوين الشمالية، و11 حالة في غمراسن، و8 حالات في تطاوين الجنوبية ، و3 في بني مهيرة، وإصابة واحدة (01) في كل من رمادة، والبئر الاحمر، وذهيبة.

في المقابل، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 368 متعاف، فيما لايزال 168 مصابا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، منهم 152 في معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن.

ويبلغ عدد الحالات المقيمة بالمؤسسات الاستشفائية 11 حالة، 8 بمستشفى الجهة، و3 بمؤسسات صحية خارج الولاية.

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، اليوم الأربعاء، 121 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا “المستجد، من مجموع نتائج تحاليل لـ286 عينة، ليرتفع مجموع الإصابات بالجهة إلى 5420 إصابة منذ بداية الجائحة.

و ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة إلى 129 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، تعود لامراة أصيلة معتمدية تاكلسة في العقد الثامن من عمرها، كانت توفيت بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس بتونس العاصمة، أين كانت تقيم منذ 5 أيام، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس بعد إخضاعها للتحليل إثر وفاتها.

وتقدر الحالات النشطة بالجهة بـ1403 حالات، من بينها 86 حالة تقيم بالمؤسسات الاستشفائية، في حين يبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 888 حالة، من بينهم 115 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة وحيدة و37 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1456 حالة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1012 حالة شفاء، و59 حالة وفاة.

وتتوزع الحالات المسجلة اليوم، على معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ13 حالة، والمكناسي بحالتين، و سيدي بوزيد الشرقية بحالتين ايضا، وسيدي علي بن عون بحالة وحيدة.

وبلغ عدد التحاليل التي تم اجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي وبعد رفع 75 عينة اليوم 7461 تحليلا.